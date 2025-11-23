Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Paris FC : l’ouverture du score opportuniste de Willem Geubbels face au LOSC

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
geubbels @Maxppp
Lille 4-2 Paris FC

Ce dimanche, le Paris FC se déplace sur la pelouse du LOSC en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Un match séduisant entre deux équipes capables de proposer un match spectaculaire. Et dans cette rencontre alléchante, ce sont les Parisiens qui ont piqué en premier.

La suite après cette publicité
L1+
Willem Geubbels jette un coup de froid sur Lille 🥶

Le match est lancé !

#LOSCPFC
Voir sur X

Titularisé malgré un début d’aventure compliqué avec le PFC, Willem Geubbels a fait taire ses détracteurs. Après une frappe surpuissante de Pierre Lees-Melou qui a terminé sur le poteau gauche, l’attaquant formé à l’OL était à l’affût et a conclu dans le but vide après un contrôle dans la surface. Son deuxième but de la saison en Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Paris FC
Lille
Willem Geubbels

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Paris FC Logo Paris FC
Lille Logo Lille
Willem Geubbels Willem Geubbels
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier