Paris FC : l’ouverture du score opportuniste de Willem Geubbels face au LOSC
Ce dimanche, le Paris FC se déplace sur la pelouse du LOSC en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Un match séduisant entre deux équipes capables de proposer un match spectaculaire. Et dans cette rencontre alléchante, ce sont les Parisiens qui ont piqué en premier.
Titularisé malgré un début d’aventure compliqué avec le PFC, Willem Geubbels a fait taire ses détracteurs. Après une frappe surpuissante de Pierre Lees-Melou qui a terminé sur le poteau gauche, l’attaquant formé à l’OL était à l’affût et a conclu dans le but vide après un contrôle dans la surface. Son deuxième but de la saison en Ligue 1.
