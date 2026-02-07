Les adieux d’Amir Murillo à l’OM

Amir Murillo a officiellement quitté l’OM hier pour filer du côté de Besiktas. Le club olympien récupère 6 M€ dans ce transfert, en plus d’alléger sa masse salariale; une donnée importante sans la qualification pour le tableau final de la Ligue des Champions. Le latéral panaméen ne faisait plus vraiment partie des plans de Roberto De Zerbi, surtout après ses dernières erreurs lors de matchs importants comme face au PSG en Trohée des Champions et face à Bruges il y a dix jours. Malgré une fin d’aventure difficile, le joueur de 29 ans a tenu à adresser un message au club et aux supporters pour le temps passé ensemble.

«Ce n’est peut-être pas la fin que nous espérions, mais je ne peux pas clore ce chapitre sans adresser quelques mots de remerciement à vous, les fans, et à tous ceux qui m’ont marqué et avec qui j’ai partagé de grands moments au cours des deux dernières années et demie. Marseille aura toujours une place particulière dans mon cœur. C’est la ville où Amir Jr. (son fils) est né, où j’ai pu réaliser mon rêve d’enfant de jouer en Ligue des Champions, et je la chérirai comme un endroit où j’ai ressenti une chaleur incomparable de la part des supporters du Stade Vélodrome. Ce sont des souvenirs indélébiles et inoubliables, écrit-il en préambule. Je tiens à remercier le club de m’avoir donné l’opportunité de porter ces couleurs et de faire partie de son histoire. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement mes coéquipiers. Chaque jour aurait été différent sans eux, et ce fut un plaisir de partager le vestiaire avec des joueurs aussi formidables. Marseille est différente, et l’OM est un club unique. De là-bas, je vous soutiendrai où que je sois. Allez OM».