Jorge Sampaoli sait dans quel domaine l'OM doit s'améliorer

Après sa lourde défaite à Nice, l'OM s'est bien rattrapé. Les Phocéens ont péniblement battu Dijon 2-0 grâce à deux buts sur coups de pied arrêtés. Jorge Sampaoli s'en contentera mais il sait qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Malgré cette 3e victoire en quatre rencontres de championnat, le projet de jeu n'est pas encore très clair. L'Argentin en est bien conscient, comme il le dit au micro de Canal+ à la fin de la rencontre.

«L’équipe est en bonne évolution. Elle a bien contrôlé et dominé la partie. On a eu des occasions pour amplifier le score. C’est une évolution qui va se faire petit à petit. (...) Chacun doit comprendre sa fonction et sa situation. En fonction de la position, il y a une évolution de la position de chaque joueur. Il faut continuer à apprendre et profiter de chaque match pour continuer à apprendre et faire en sorte que tout se passe bien. Dans quel domaine je souhaite que l'on s'améliore ? Que l’on domine plus et que l'on se crée plus d’occasions. On doit être plus décisif aussi. Mais on a plutôt été bon.»