Ligue 1
OM : examens complémentaires à venir pour Paixão et Harit
@Maxppp
Blessés contre le PSG (1-2, dimanche), les Marseillais Igor Paixão et Amine Harit vont bientôt être fixés. L’Equipe indique, en effet, que les deux Phocéens passeront des examens complémentaires ce mardi pour déterminer leur durée d’absence.
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Si le Brésilien souffre d’un coup à la tête du péroné et se plaint aussi de douleurs musculaires, le Marocain est lui touché musculairement et doit passer une IRM dans la semaine.
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