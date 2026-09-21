OM : examens complémentaires à venir pour Paixão et Harit

Blessés contre le PSG (1-2, dimanche), les Marseillais Igor Paixão et Amine Harit vont bientôt être fixés. L’Equipe indique, en effet, que les deux Phocéens passeront des examens complémentaires ce mardi pour déterminer leur durée d’absence.

La suite après cette publicité

Si le Brésilien souffre d’un coup à la tête du péroné et se plaint aussi de douleurs musculaires, le Marocain est lui touché musculairement et doit passer une IRM dans la semaine.