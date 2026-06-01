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Ligue des Champions

Emmanuel Petit juge le PSG

Par Allan Brevi
1 min.
Le PSG gagne la C1 @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Après le sacre du PSG en Ligue des Champions face à Arsenal (1-1, 4-3 tab), Emmanuel Petit a livré une analyse très positive du projet parisien, dans l’After Foot sur RMC. L’ancien international français a insisté sur la transformation profonde opérée au sein du club depuis l’arrivée de Luis Enrique. « Le football est une expression collective, sublimée par des individualités. On s’aperçoit que depuis qu’ils ont viré tous les egos, cette équipe est libérée », a expliqué Emmanuel Petit, mettant en avant un changement d’état d’esprit qui a permis au PSG de franchir un cap majeur sur la scène européenne.

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Il a également souligné le rôle central du coach espagnol dans cette évolution. « C’est vrai que l’expression dans laquelle les joueurs évoluent grâce à Luis Enrique leur permet d’avoir cette confiance et cette honnêteté envers eux-mêmes. Mais ramenez des egos mal placés et d’un seul coup, la machine s’enrayera. C’est la première chose réalisée par Luis Enrique en arrivant, qui a été une délivrance pour pas mal de joueurs », a-t-il ajouté.

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