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Argentine : Lionel Messi marque son 126e but contre le Bénin

Par Aurélien Macedo
1 min.
Messi @Maxppp

Disputant sa toute dernière sélection avec l’Argentine cette nuit contre le Bénin, Lionel Messi a fait parler la poudre. D’abord passeur décisif pour Nicolas Otamendi (48e) et Nico Paz (61e), il a endossé le costume de buteur.

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Suite à une faute de Tamimou Ouorou sur Agustin Giay dans la surface béninoise, l’arbitre a désigné le point de penalty. Face à Marcel Dandjinou, Lionel Messi n’a pas tremblé et inscrit son 126e but en 208 capes avec l’Argentine.

Pub. le - MAJ le
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