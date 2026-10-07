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Argentine : Lionel Messi marque son 126e but contre le Bénin
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@Maxppp
Disputant sa toute dernière sélection avec l’Argentine cette nuit contre le Bénin, Lionel Messi a fait parler la poudre. D’abord passeur décisif pour Nicolas Otamendi (48e) et Nico Paz (61e), il a endossé le costume de buteur.
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🇦🇷 Lionel Messi marque sur penalty pour son dernier match avec l’Albiceleste ! Le direct sur L’Équipe live foot > https://t.co/co0gCRzAx7 #lequipeFOOT https://t.co/DP3Ipsr8Pt— L’Équipe (@lequipe) October 7, 2026
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Suite à une faute de Tamimou Ouorou sur Agustin Giay dans la surface béninoise, l’arbitre a désigné le point de penalty. Face à Marcel Dandjinou, Lionel Messi n’a pas tremblé et inscrit son 126e but en 208 capes avec l’Argentine.
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