Ligue des Champions

PSG : le vibrant hommage de Pacho à Marquinhos

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Willian Pacho au PSG @Maxppp
Depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2024, Willian Pacho fait la paire avec Marquinhos en charnière centrale. L’Équatorien s’est immédiatement imposé, mais avant de défier Newcastle demain en Ligue des Champions, il a voulu rendre hommage à son coéquipier brésilien.

« Avec Marqui, c’est un peu comme un père pour moi. C’est une personne qui est toujours là pour tout. Il n’est pas seulement là pour moi, mais pour tout le monde. C’est un joueur très particulier pour moi depuis mon arrivée. J’essaye d’apprendre de lui parce qu’il est là depuis très longtemps. Ses qualités, sa façon de lire les matches, j’apprends tous les jours de lui. J’ai toujours cet objectif de m’améliorer et d’être meilleur comme lui. On est là pour apprendre des ainés », a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
