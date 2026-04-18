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Premier League

Man City : la révélation insolite d’Antoine Semenyo avant le choc contre Arsenal

Par Tom Courel
1 min.
Antoine Semenyo @Maxppp

Et si les Gunners laissaient la Premier League à Manchester City. À ce jour, Arsenal est leader du championnat avec 70 points, mais les hommes de Pep Guardiola se rapproche tout doucement de leur rival, comptabilisant 64 points. Par ailleurs, les deux formations s’affrontent ce dimanche à 17h30, lors d’une rencontre indécise dans l’antre des Skyblues. Avant ce coup d’envoi, Antoine Semenyo s’est fait interroger dans l’émission "The Mixer" sur Sky Bet. Et le joueur de 26 ans a révélé une anecdote croustillante à propos du sprint final.

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« La nuit avant que Bournemouth n’affronte Arsenal, j’ai parlé à certains gars, je leur ai dit : "Hé, rendez-nous ce service (pour gagner contre eux)" » a-t-il déclaré en souriant. Puis, l’attaquant a poursuivi. « Nous affrontons Arsenal au bon moment. Nous jouons notre meilleur football et notre forme est bonne, tandis qu’eux sont dans une baisse de motivation. J’ai l’impression que nous sommes prêts pour le match de dimanche. Ça va être un grand moment. Décider du titre, peut-être ? Je ne sais pas ». Auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 19 matchs cette saison, le Ghanéen veut encore briller.

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