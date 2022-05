PSG : la grosse sortie médiatique de Mauricio Pochettino sur Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lorsque le PSG annonçait la signature de Lionel Messi l'été dernier, après un long feuilleton pour sa prolongation à Barcelone qui ne sera finalement pas tombée, beaucoup d'observateurs et de fans se frottaient les mains. Mais force est de constater que, pour sa première année passée du côté de la capitale française, La Pulga a un peu déçu, et on a clairement pas vu son meilleur visage. Quatre buts et treize passes décisives en 23 apparitions en Ligue 1 ; rien de forcément catastrophique, mais bien en-dessous de ses standards habituels, tant d'un point de vue comptable que dans le jeu.

Certains supporters l'ont même sifflé lors de rencontres du champion de France, signe qu'ils ont bel et bien été déçus par l'apport du joueur qui devait leur faire franchir un nouveau cap. Mais son entraîneur, Mauricio Pochettino, a tenu à demander du respect pour le natif de Rosario, dans un entretien accordé à Europe 1 samedi soir. « Tu ne peux pas parler de Messi de cette façon. C'est comme quand je parle de Maradona. Je ne parle pas d'un joueur ordinaire. Messi est au même niveau que Diego Maradona. Il est clair que le passage de Barcelone au Paris Saint Germain a été un changement dans lequel un processus d'adaptation a été nécessaire. Certaines circonstances ne lui ont pas permis de se sentir aussi à l'aise qu'à Barcelone où il avait passé 20 ans. Où il avait été le porte-drapeau du club », a d'abord lancé le tacticien argentin.

La saison prochaine sera différente

« Juger Messi de cette manière est injuste. Je n'ai aucun doute sur sa qualité. Messi a suffisamment de talent pour faire ce qu'il a à faire. Il va le faire. La saison prochaine sera une saison complètement différente pour lui. Ce fut une année d'apprentissage, et pas seulement au niveau professionnel en venant au Paris Saint-Germain, dans un nouveau championnat et avec de nouveaux coéquipiers, mais aussi au niveau familial. Il faut en tenir compte. C'est un bouleversement important qui peut affecter un joueur », a ajouté l'ancien des Spurs, convaincu que la saison prochaine, pour la dernière année de contrat du joueur formé au Barça, on verra de bien meilleures performances.

Mauricio Pochettino sera-t-il sur le banc parisien pour y assister ? La tendance est évidemment au non, alors que le club de la capitale voudrait s'en séparer et que le principal concerné ne serait de toute manière pas vraiment chaud pour continuer l'aventure. Il faut aussi signaler que l'entraîneur parisien a été pointé du doigt comme l'un des principaux responsables des prestations assez moyennes de son compatriote, ne sachant pas vraiment quel rôle lui donner ni comment le positionner sur le terrain...