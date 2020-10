OM - Bordeaux : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est un grand classique du championnat de France qui se dispute ce soir à 21h du côté de l'Orange Vélodrome. L'Olympique de Marseille accueille ainsi les Girondins de Bordeaux, quelques jours avant le début des Phocéens en Ligue des Champions face à l'Olympiakos. Un duel comptant pour la septième journée de Ligue 1 que vous pourrez suivre en direct sur Foot Mercato, et qui oppose deux équipes sur une dynamique similaire.

Effectivement, les deux clubs affichent des statistiques similaires : Bordeaux, neuvième, totalise neuf points en six journées. C'est le même bilan que l'OM, dixième. Les hommes d'André Villas-Boas restent cependant sur quatre rencontres de suite sans gagner, alors que les Bordelais sortent d'un succès 3-0 face à Dijon. Les Marseillais n'ont d'ailleurs gagné aucun de leurs trois matchs disputés sur leurs terres cette saison.

Hatem Ben Arfa peut faire ses débuts

Pour tenter de revenir sur le droit chemin, le tacticien portugais va pouvoir compter sur la quasi-intégralité de son effectif, à l'exception de Dimitri Payet, suspendu. Steve Mandanda sera donc présent dans les cages, protégé par Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car. Jordan Amavi et Hiroki Sakai animeront et sécuriseront les côtés. Bouba Kamara sera là en sentinelle, devant un duo Sanson-Rongier. Cuisance devrait occuper la place de Payet, alors que Thauvin sera à droite. Enfin, Benedetto, en pointe de l'attaque, voudra enfin retrouver le chemin du but.

En face, Jean-Louis Gasset peut lui aussi sortir une belle équipe, à commencer par Costil qui défendra les cages girondines. Devant lui, une ligne de quatre composée de Benito, Pablo, Koscielny et Sabaly. Dans l'entrejeu, on va retrouver Otavio, juste derrière Basic et Adli. Aux avant-postes, Oudin et De Préville accompagneront Hwang. On notera qu'Hatem Ben Arfa a de grandes chances d'entrer en cours de match et donc de faire ses débuts sur une pelouse qu'il connaît bien.