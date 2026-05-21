Angleterre : la mère d’Harry Maguire s’en prend à Tuchel

L’Angleterre attend demain avec impatience, jour où Thomas Tuchel doit dévoiler sa liste de 26 joueurs pour le Mexique, les États-Unis et le Canada. Des premières informations ont déjà filtré et pour cause. Harry Maguire a lui-même vendu la mèche sur ses réseaux sociaux, indiquant sa très grande déception de ne pas être convoqué. «J’étais persuadé que j’aurais pu jouer un rôle majeur cet été pour mon pays, après la saison que j’ai réalisée. Cette décision m’a laissé sous le choc et m’a profondément attristé».

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À 33 ans, les chances de revoir le défenseur de Manchester United dans une compétition internationale avec les Three Lions s’amenuisent. Cette décision de Tuchel a également provoqué la colère de la mère de Maguire, Zoé. «Tu n’aurais pas pu faire plus. Garde la tête haute… C’est honteux», a-t-elle écrit en réaction à la publication de son fils, ajoutant être «absolument dégoûtée». Maguire pourra toujours se consoler avec ce nouveau bail d’un an signé chez les Red Devils.