CAN

CAN 2025 : la France très loin devant sur la billetterie

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
La Coupe d'Afrique des Nations @Maxppp

La CAN 2025 au Maroc n’a pas encore commencé, mais la billetterie affole déjà tous les compteurs. Depuis plusieurs semaines, les supporters luttent pour récupérer des billets pour les matches, tant la demande est forte, et la CAF n’arrive pas à gérer tous les flux de supporters, surtout… de France.

defaultAltAttribute

L’instance du football africain a fait le point sur les demandes de billets. Après les deux premières phases, la France domine le classement des pays hors Afrique ayant fait le plus de demandes. Et c’est une domination écrasante. Les Français ont ainsi obtenu 109 237 billets, soit bien plus (et de très loin) que la Belgique, deuxième (7 046 billets vendus).

