Les vacances de luxe de Julian Nagelsmann

Si tout s’était passé comme prévu, Julian Nagelsmann aurait dû être à Manchester ce mardi pour diriger le Bayern Munich en Ligue des Champions. Mais le technicien allemand a été remercié il y a deux semaines. Outre les résultats et le jeu proposé, son comportement ne faisait plus l’unanimité. Les patrons du Bayern n’avaient d’ailleurs pas apprécié qu’il parte en vacances au ski en Autriche durant la trêve de mars alors que l’équipe venait de perdre contre le Bayer Leverkusen et que plusieurs joueurs non-convoqués en sélection s’entraînaient.

C’est l’une des raisons qui lui a coûté sa place. Remplacé par Thomas Tuchel, Nagelsmann est annoncé un peu partout en Europe. Chelsea, Tottenham, le PSG et même le Real Madrid songeraient à lui. Mais l’Allemand de 35 ans veut prendre le temps de la réflexion avant de se lancer dans un nouveau projet. En attendant, il profite de quelques jours de repos. Bild explique qu’il séjourne à l’hôtel Quelnhof dans le Tyrol sud et près de Merano. Un établissement décrit comme très luxueux et haut de gamme. Nagelsmann y a été photographié avec le propriétaire de l’hôtel Heinrich Dorfer et ses fils Tobias et Lukas. La vie loin du Bayern Munich se passe plutôt bien pour le jeune coach.

