Cesc Fabregas conseille à Gavi de rester au Barça

Interviewé vendredi par Catalunya Ràdio, le milieu de l’AS Monaco Cesc Fabregas s'est exprimé sur le cas du milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi. L’ancien Blaugrana a conseillé à l’Espagnol de 17 ans de ne pas quitter le club catalan car il pense que le joueur de la Roja a les qualités nécessaires pour s’imposer au Barça.

« Il doit rester ici. Il a joué de nombreux matchs à un moment très difficile de l'histoire du club et à 17 ans, il a montré son visage, il est allé au choc et avec beaucoup de personnalité. Il est très bon mais, bien sûr, il n'a que 17 ans et il peut beaucoup s'améliorer », a déclaré le milieu espagnol de 35 ans qui sera libre en juin après l’expiration de son contrat avec l’ASM.