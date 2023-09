Barça : le président de l’Atlético est heureux pour João Félix

La suite après cette publicité

Loin de nous l’idée de vouloir tomber dans des conclusions hâtives à ce stade de la saison mais force est de constater que João Félix renaît de ses cendres au FC Barcelone. Prêté par l’Atlético Madrid, où il n’avait jamais su montrer l’étendue de son talent de manière consistante, le métronome portugais rayonne en Catalogne et a déjà inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 5 matches sous les ordres de Xavi.

Interrogé sur la métamorphose de son ancien joueur, encore sous contrat avec son club néanmoins, Enrique Cerezo, le président de l’Atlético, s’est frotté les mains de ses débuts en fanfare de l’attaquant droitier de 23 ans : « c’est notre joueur, nous devons le protéger, l’aider et penser que s’il va bien, il est bon pour nous. Nous avons toujours dit, j’ai dit, que c’est un joueur fantastique et il le montre à Barcelone. Il ne s’est pas adapté avec nous, il n’a pas eu de chance. Et pourtant, c’est un grand joueur à Barcelone et il le démontre. Les grands joueurs finissent toujours par montrer leur talent.» Des propos élogieux qui, cependant, ne devraient pas réparer la fracture entre le Portugais et les Colchoneros.