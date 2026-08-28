Strasbourg : Joaquin Oso a donné son feu vert

Joaquin Oso est attendu en France ce vendredi pour finaliser son transfert au RC Strasbourg. Selon El Chiringuito, le joueur de 23 ans a donné son accord au club alsacien et va quitter le Séville FC dans le cadre d’un transfert estimé à 10 millions d’euros hors bonus. Il doit désormais se rendre à Strasbourg pour passer sa visite médicale et régler les dernières formalités avant de s’engager avec le Racing. Capable d’occuper plusieurs positions sur le couloir gauche, Oso arrive notamment pour renforcer un secteur affaibli par le départ de Valentin Barco à Chelsea. L’Espagnol reste sur une prestation remarquée en Liga, avec un but et une passe décisive lors de la victoire de Séville contre l’Athletic Bilbao (3-1).

La suite après cette publicité

Oso devrait devenir la treizième recrue d’un mercato particulièrement mouvementé à Strasbourg. Après une huitième place la saison dernière, le club a profondément renouvelé son effectif pour lancer le nouveau cycle d’Hugo Oliveira, avec déjà douze arrivées et les départs de plusieurs joueurs importants comme Diego Moreira, Abdoul Ouattara, Emanuel Emegha ou Julio Enciso. Ce bouleversement s’est accompagné d’un début de championnat difficile, marqué par une lourde défaite à Marseille (4-0) lors de la première journée. Avec un groupe qui compte encore une quarantaine de joueurs et plusieurs mouvements attendus avant la fermeture du mercato, Strasbourg poursuit sa restructuration. Sauf problème lors des dernières étapes de l’opération, Joaquin Oso devrait être le prochain à rejoindre l’effectif alsacien.