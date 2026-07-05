«Nous, on a des gars qui n’ont pas connu leur père» : le discours poignant du sélectionneur paraguayen

Dans la douleur, l’équipe de France a validé son billet pour les 1/4 de finale de Coupe du Monde hier soir. En s’imposant 1-0 face aux Paraguayens, les Bleus s’installent dans le top 8 mondial pour la quatrième fois de suite sous l’ère Deschamps. En face, les Paraguayens auront lutté avec leurs armes, à savoir leurs provocations incessantes à l’égard des joueurs français. Une stratégie assumée par le sélectionneur, qui a livré un discours poignant après l’élimination de son équipe.

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«Comme je le disais aux joueurs, on affronte des joueurs qui se battent pour le Ballon d’Or, pour le titre de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde… nous, on a des garçons qui n’ont pas connu leur père, qui ont traversé des drames très graves… Gill (le gardien)… il a dû vendre ses vêtements pour sauver la vie de sa fille. Quelle équipe du monde ne voudrait pas avoir un gardien comme Orlando ? Je voulais tenter une révolution au Paraguay, je voulais sincèrement aller plus loin dans cette compétition, je le sentais au fond de moi, c’est pourquoi je pars avec cette douleur.»