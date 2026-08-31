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AS Monaco : Erik Lira arrivera seulement si Balogun part

Par Sebastien Denis
Erik Lira, international mexicain lors de la Coupe du Monde @Maxppp

Selon nos informations, l’arrivée d’Erik Lira à l’AS Monaco est conditionnée au départ de Folarin Balogun. Le club de la Principauté doit libérer une place d’extracommunautaire pour pouvoir enregistrer le milieu de terrain mexicain de Cruz Azul.

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Lira est donc en salle d’attente et patiente alors que Monaco travaille sur la sortie de Balogun, annoncé proche d’Everton. Un accord existe déjà avec Cruz Azul pour le transfert du joueur, qui espère désormais voir la situation se débloquer rapidement.

Pub. le - MAJ le
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