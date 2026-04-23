Ligue 1+ devrait diffuser entre 20 et 25 rencontres amicales cet été

Directeur éditorial et marketing de Ligue 1+, Jérôme Cazadieu était invité, ce jeudi soir, de l’émission "After FC". L’occasion pour le dirigeant de revenir sur la stratégie de la chaîne lors de la période estivale. Si la chaîne n’a pas obtenu les droits de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, une offre alléchante sera malgré tout réservée aux abonnés.

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«Des discussions sont actuellement en cours avec les clubs de notre championnat», a indiqué Cazadieu, qui a annoncé que des rencontres amicales devraient être diffusées cet été. «Tous les matchs ne sont pas encore arrêtés, ni les dates, ni les lieux, mais je pense que l’on aura entre 20 et 25 rencontres entre la mi-juillet et la mi-août, avec des affiches de très bon niveau».