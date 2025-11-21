La FFF va signer un contrat juteux sur 30 ans pour le Stade de France

Lors des trois derniers rassemblements de l’Équipe de France, les Bleus n’ont pas joué au Stade de France à domicile. Relocalisés au Parc des Princes, les hommes de Didier Deschamps devraient rapidement retrouver l’antre de Saint-Denis. En effet, GL Events, concessionnaire du stade francilien, a trouvé un accord avec la FFF pour la concession du stade. Les contours de ce bail ont été dessinés sur la base d’une concession de 30 ans.

Alors que le Stade de France va être rénové jusqu’en 2030, il y aura un rythme moins soutenu qu’après cette rénovation dans un premier temps. Les deux organisations ont convenu d’un cycle de 8 matches sur deux ans. Ainsi, six matches des Bleus se joueront au Stade de France tandis que les deux finales de Coupe de France se joueront également à Saint-Denis. Avec ce nouveau contrat, la FFF ne perdra plus d’argent comme le rapporte RMC.