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Ligue 1

Le Stade Rennais a saisi le CNOSF pour le match retour au Parc des Princes face au PSG

Par Maxime Barbaud
1 min.
Le Stade Rennais a affronté le PSG lors de la 1ère journée de Ligue 1 @Maxppp

L’histoire n’allait pas en rester là. Un peu plus de trois semaines après la polémique entre le Stade Rennais et le PSG qui s’est joué au Roazhon Park (2-2), alors que la rencontre devait initialement avoir lieu au Parc des Princes, le club breton a décidé de saisir le CNOSF pour contester la décision de la LFP de faire jouer le match retour à Paris, d’après L’Equipe. Pour rappel, la pelouse parisienne n’était pas en état de recevoir un match de football au cœur de l’été.

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Si les Brétiliens ont accepté de recevoir le champion d’Europe lors de la 1ère journée de Ligue 1, ils souhaitaient aussi accueillir le retour (23e journée), rejetant le caractère exceptionnel (la canicule) avancé par le PSG dans cette histoire pour faire valoir leurs droits. Le Comité National Olympique du Sport Français, dont l’avis est purement consultatif, doit rendre sa décision d’ici un mois, après avoir consulté les deux parties. La LFP sera alors libre de suivre l’avis du CNOSF ou non.

Pub. le - MAJ le
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