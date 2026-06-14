Le Barça pense aussi à Eli Junior Kroupi

Courtisé de toutes parts lors de ce mercato estival, Eli Junior Kroupi, actuellement sous les couleurs de Bournemouth, risque de vivre un été agité. Dans cette optique, Sport indique, ce dimanche, que l’ancien attaquant lorientais est également dans les petits papiers du FC Barcelone. Alors que les Culers ont fait de Julian Alvarez leur priorité pour le poste de numéro 9, le buteur français de 19 ans reste une alternative envisagée.

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Une opération qui demeure toutefois complexe pour le club barcelonais puisqu’il faudra débourser une énorme somme pour s’offrir celui qui a aussi été annoncé dans le viseur du PSG (au moins 100 millions d’euros). Le quotidien espagnol ajoute, à ce titre, qu’aucune discussion n’a été entamée et que le Barça pourrait patienter avant d’engager des démarches. Une stratégie risquée au regard des convoitises actuelles.