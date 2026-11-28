Le Paris Saint-Germain a fait le break contre Lorient. Après le premier but de Senny Mayulu d’une magnifique frappe du pied gauche, les Parisiens ont doublé la mise en seconde période, grâce à Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or France Football 2025 a pu bénéficier d’un énorme boulot réalisé par son coéquipier de l’attaque, Mika Godts.

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Après avoir dribblé une bonne partie de la défense bretonne, l’ailier international belge (8 sélections) servait parfaitement l’ancien Rennais à l’entrée de la surface, dont la frappe en première intention battait Yvann Mvogo. Avec ce second but et un quart d’heure à jouer, le PSG est bien parti pour remporter son 9e match en championnat de la saison et prendre six points d’avance en tête de la Ligue 1.