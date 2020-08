Ligue des Champions, PSG : la promesse de Nasser al-Khelaïfi aux supporters

Opposé au Bayern Munich ce dimanche soir en finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a raté la dernière marche pour soulever cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Suite au but de Kingsley Coman avant l'heure de jeu (59e), le PSG s'est incliné 1-0 et a donc manqué son rêve de peu. La déception était donc immense côté parisien après la rencontre mais le président du club a voulu retenir le positif. Présent au micro de RMC Sport, Nasser al-Khelaïfi a fait part de ses sentiments après cette défaite.

«Bien sûr, on est triste mais on n’oublie pas qu’on a fait beaucoup de choses positives cette saison. En finale, on a perdu 1-0 mais on peut marquer deux ou trois buts, c’était très serré mais on a perdu. On sait que la Ligue des Champions, ce n’est pas facile mais honnêtement, je suis très fier de mes joueurs quand même. On a fait une grande saison, un grand tournoi ici, personne ne pensait qu’on allait aller en finale, on l’a fait et on était très proches de gagner. On a tout fait pour gagner mais c’est le football, il faut l’accepter. On va travailler la saison prochaine aussi pour gagner cette Champions League parce que c’est notre objectif. On est très proches de la gagner et ce soir, on y croit plus qu’avant. On veut gagner la Ligue des Champions», a expliqué l'homme fort du PSG.

«On a fait vraiment une grande saison»

Relancé sur les larmes de ses hommes et leur déception, Nasser al-Khelaïfi leur a adressé un message : «je veux que tout le monde sorte la tête haute parce que les joueurs ont créé quelque chose ensemble. On a joué le grand Bayern, ce n’était pas facile mais on n’a pas joué une équipe pas forte. On sait que le Bayern est l’une des meilleures équipes du monde. On a joué, on a perdu 1-0, c’est le foot. » Et le président parisien a enchaîné sur ce qu'il manque au PSG pour gagner la C1. «On a besoin de petits détails. C’était notre première finale, le Bayern sa onzième. On est très proches, on va arriver et la gagner. (…) On a fait vraiment une grande saison, on est arrivé en finale, on a gagné quatre trophées, c’est pas mal je pense. Mais on est triste, c’est normal mais on n’oublie pas les choses positives. »

Avant de partir, le boss des champions de France n'a pas oublié les supporters. Et ce dernier leur a fait une belle promesse. «Notre rêve est de revenir avec cette coupe à Paris... Je vous promets qu’on va revenir avec un jour. On va travailler ensemble. J’espère que vous êtes fiers de nous, des joueurs, parce que ce n’est pas facile d’arriver ici. On va tout faire pour gagner ce trophée», a déclaré Nasser al-Khelaïfi sur le bord de la pelouse. Dès la saison prochaine, le Paris Saint-Germain tentera donc de revenir en finale pour cette fois-ci soulever cette coupe tant attendue.