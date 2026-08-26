OM : Sunderland passe à l’attaque pour Igor Paixão

Très en jambes face à Strasbourg, Igor Paixão a-t-il disputé vendredi dernier son dernier match avec l’Olympique de Marseille ? Le Brésilien de 26 ans fait partie des gros salaires du club, ceux-là même dont l’état-major souhaite se débarrasser au plus vite, afin de soulager la masse salariale et satisfaire la DNCG et l’UEFA.

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Mais quitte à choisir, la direction sportive de l’OM conserverait bien son ailier brésilien, laissant plus aisément partir des éléments comme Kondogbia, Balerdi ou Hojbjerg. D’autant que les éléments offensifs percutants se font rare dans l’effectif. Mais il va probablement se résoudre à voir le Brésilien changer d’air, ce qui n’était pas sa priorité.

Sunderland négocie avec l’OM

Selon les informations de Sky Sports, Sunderland tente actuellement de recruter Igor Paixão, et a déjà envoyé une offre à l’OM. Les négociations sont en cours entre les deux clubs. Visiblement, Paixão n’est pas la seule piste, car Sunderland discute également avec le Sporting CP pour l’ailier mozambicain Geny Catamo.

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Mais l’équipe anglaise entraînée par Regis Le Bris, bonne surprise de la saison passée avec une 7e place, semble favoriser le dossier Paixão, et souhaite absolument recruter un ailier d’ici la fin du marché estival. Après Greenwood, Aubameyang, Traoré, Medina, Rulli, Nadir, le grand ménage pourrait donc prochainement concerner Paixão.