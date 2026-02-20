OL : Paulo Fonseca est dingue d’Endrick et Yaremchuk

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais était d’attaque. Endrick (19 ans) est arrivé en prêt. Hormis son expulsion face à Nantes, tout semble aller pour le mieux pour le moment pour le Brésilien. Son coach, Paulo Fonseca est ravi de le retrouver ce week-end avant un déplacement dangereux à Strasbourg. «Il a très bien travaillé cette semaine, il est motivé. Ce sont des situations normales pour un jeune joueur de 19 ans. Nous avons échangé. C’est un joueur à l’écoute, qui veut progresser. Tout est normal avec lui. Immédiatement après le match, nous avons parlé. Il était très frustré et il doit apprendre à se contrôler et à rester équilibré. Ce sont des situations normales.»

Le technicien portugais a aussi eu quelques mots pour Roman Yaremchuk (30 ans), l’autre recrue offensive lyonnaise qui a fait ses premiers pas contre Nice. «Nous avons un bon attaquant. Il a montré cette semaine qu’il peut être un joueur important pour nous. Il possède de nombreuses qualités précieuses pour l’équipe. Quand on a un véritable attaquant, on peut jouer de différentes façons. Pour beaucoup de matches, ce sera important d’avoir un joueur comme lui. C’est un joueur techniquement fort, avec une bonne finition au pied et de la tête. Cela nous manquait, un attaquant capable d’évoluer dans la surface comme Roman Yaremchuk.» Un joueur qui pourrait avoir son mot à dire dimanche contre les Alsaciens.