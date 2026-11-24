Selon les informations de l’AFP, les trois arbitres chargés de statuer sur l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) ont rendu leur décision à l’unanimité en faveur du Sénégal. La juridiction sportive a ainsi confirmé le sacre des Lions de la Teranga, initialement vainqueurs de la finale face au Maroc (1-0 après prolongation), disputée le 18 janvier dernier. Le Sénégal récupère donc officiellement son titre de champion d’Afrique 2025, plusieurs mois après la décision controversée de la CAF de lui retirer le trophée pour l’attribuer aux Lions de l’Atlas.

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Cette décision met un terme à un feuilleton qui aura duré plus de dix mois. Pour rappel, la finale avait été interrompue après que les Sénégalais avaient temporairement quitté la pelouse pour contester certaines décisions arbitrales. La CAF avait ensuite sanctionné les hommes de Pape Thiaw d’une défaite sur tapis vert (3-0), en application de l’article 82 du règlement de la compétition. La Fédération sénégalaise avait alors saisi le TAS pour contester cette décision. Elle obtient finalement gain de cause et peut célébrer une deuxième CAN dans son histoire, après celle remportée en 2021.