Un jeune joueur du Stade Rennais condamné pour des vols de téléphones avec un couteau

Alors que le Stade Rennais travaille d’arrache-pied sur le mercato estival, un des jeunes joueurs du club breton fait couler de l’encre… suite à une nouvelle accablante. D’après le média local Rennes Infos Autrement, un jeune homme de la formation a été impliqué dans une série de vols de téléphones portables en pleine nuit dans le centre-ville de Rennes, entre samedi et dimanche. Accompagné de deux connaissances, il est accusé d’avoir participé à plusieurs agressions entre 2h et 4h du matin, dont certaines sous la menace d’un couteau. Après les plaintes déposées par quatre victimes, les deux suspects majeurs ont comparu devant le tribunal correctionnel de Rennes lundi.

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Sans antécédents judiciaires, le joueur a d’ailleurs tenté d’expliquer son implication, mais le footballeur rennais, dont l’identité n’a pas été rendue publique, a assuré avoir été entraîné dans cette affaire sans comprendre ce qu’il effectuait. « Quand ils sont venus me chercher, je ne savais pas vraiment ce qu’on allait faire. Après le premier vol, j’ai eu beaucoup de peine pour la victime. On aurait dû lui rendre son téléphone et tout arrêter à ce moment-là. On a tous eu cette pensée, mais on a continué » a-t-il déclaré. En fin de compte, le joueur du SRFC a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans et devra aussi indemniser les victimes, puis effectuer 70 heures de travaux d’intérêt général.