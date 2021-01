Les dernières heures incroyables du Real Madrid, Lionel Messi est redevenu "le Roi"

La suite après cette publicité

Les dernières heures incroyables du Real Madrid

La tempête Filomena qui balaye l'Espagne fait de gros dégâts (3 morts) et oblige tout le monde à s'adapter à la situation. C'est le cas pour le Real Madrid qui s'est lancé dans «un voyage sans fin», comme le relate le quotidien Marca ce lundi matin. Le média détaille le road trip de la bande à Zidane depuis vendredi et son départ pour Pampelune, afin d'y affronter Osasuna, samedi (0-0). Après la rencontre, les Madrilènes n'ont pas pu rentrer à Madrid, l'aéroport étant fermé suite aux chutes de neige. Ils sont donc restés à Pampelune et y sont toujours d'ailleurs. Ils vont pouvoir enfin décoller aujourd'hui, mais pour filer... à Malaga, en Andalousie ! Car jeudi, le Real dispute une demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao à Malaga. Le Real va rester trois jours sur place avant la rencontre, étant dans l'impossibilité de revenir dans la capitale espagnole. Ils pourront peut-être retrouver leur foyer vendredi, si la situation le permet. Avant de possiblement filer à Séville dimanche, pour une éventuelle finale de Supercoupe ! «Un interminable voyage», comme le résume El Pais.

Messi est redevenu «le Roi»

«Lionel Messi a retrouvé sa meilleure version.» Voilà ce que l'on peut lire un petit peu partout après ce week-end de Liga en Espagne en ce lundi. Le journal As notamment l'affiche en première page de son édition. La presse catalane, évidemment, n'échappe pas au concert de louanges concernant l'Argentin, redevenu meilleur buteur de la Liga samedi après un doublé sur la pelouse de Grenada (4-0). Pour Sport, il est aussi redevenu «le Roi des coups francs». Avec un nouveau but dans cet exercice en Andalousie, Messi a dépassé Cristiano Ronaldo au nombre de buts sur coups francs, avec 48 unités, et trône de nouveau en tête de ce classement. Par les chiffres et son apport sur le terrain, 2021 semble partir du bon pied pour la Pulga.

Les choix de Conte très critiqués

Rattrapée en fin de partie à Rome hier (2-2), l'Inter a laissé passer l'occasion de rester au contact de l'AC Milan ce week-end en tête de la Serie A. Alors qu'ils menaient 2-1 à quelques minutes de la fin du match, Mancini pour la Roma a égalisé et offert le point du match nul à son équipe. Pour le Corriere dello Sport, le responsable de ces deux points de perdu, c'est tout simplement Antonio Conte. Le média ne comprend pas les choix et les changements apportés durant la rencontre par le technicien italien et écrit carrément : «Conte freine l'Inter». Pour la Gazzetta dello Sport, Conte doit faire «attention, la Juventus s'est rapprochée à 4 unités» hier avec sa victoire contre Sassuolo. Et dimanche prochain, l'Inter reçoit... la Juve !