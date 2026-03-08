Ligue des Champions : quel onze pour le PSG face à Chelsea ?

Le Paris Saint-Germain inquiète. Avant de retrouver Chelsea, mercredi soir, pour le compte des 8es de finale aller de la Ligue des Champions, les Parisiens ne sont pas au mieux. Défait par l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le club de la capitale est, certes, toujours leader du championnat de France mais ne rassure clairement pas dans le jeu. Après la rencontre face aux Asémistes, Luis Enrique expliquait d’ailleurs que ce coup de moins bien était multifactoriels, réfutant l’idée que ses troupes étaient seulement émoussées physiquement.

Toujours est-il que le technicien espagnol va devoir composer avec cette dynamique actuelle au moment d’affronter Chelsea, 5e de Premier League et en pleine bourre ces dernières semaines. Privé de Fabian Ruiz pour ce choc d’ores et déjà très attendu, l’ancien sélectionneur de la Roja devrait toutefois pouvoir compter sur le retour de João Neves, qui va mieux. Un retour bienvenu au regard des difficultés rencontrées par le PSG dans l’entrejeu lors de ses dernières sorties. Le Portugais devrait donc logiquement débuter aux côtés de Vitinha.

Neves de retour au milieu, Doué relégué sur le banc ?

Reste à savoir qui accompagnera les deux Lusitaniens. Décevant dans ce rôle de milieu relayeur, Warren Zaïre-Emery conservera-t-il la confiance de son entraîneur ? Possible, sauf si Luis Enrique décide de faire confiance à Kang-In Lee, intéressant lors de ses dernières entrées en jeu. Outre le milieu de terrain, Matvey Safonov est lui attendu dans les buts et devrait, sans surprises, être protégé par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et l’inévitable Nuno Mendes.

Sur le front de l’attaque, Bradley Barcola - offensif le plus convaincant dernièrement - pourrait être reconduit dans un rôle d’ailier gauche. Aux côtés de l’ex-Lyonnais, Ousmane Dembélé - qui a déjà promis l’enfer aux Blues - est espéré en tant que faux numéro 9. Enfin, c’est très certainement Khvicha Kvaratskhelia qui aura les faveurs de son coach au poste d’ailier droit, qui plus est au regard des récentes performances réalisées par Désiré Doué. Peu importe les hommes choisis par l’Espagnol, le PSG devra, quoi qu’il en soit, considérablement élever son niveau de jeu pour espérer continuer son aventure sur la scène européenne.