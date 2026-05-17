Nantes : une victoire sur tapis vert pour Toulouse ?

Soirée noire pour le football français. La rencontre entre Nantes et Toulouse pourrait désormais connaître un épilogue disciplinaire extrêmement lourd pour le club nantais, déjà condamné. Après l’interruption définitive du match ce dimanche soir à la Beaujoire, provoquée par l’envahissement de terrain de plusieurs supporters canaris armés et cagoulés, la question d’une victoire sur tapis vert accordée au TFC se pose avec insistance. Comme l’a rappelé le délégué de la LFP lors d’un mini point presse, une cellule de crise réunissant les deux clubs, la préfecture et les forces de l’ordre a rapidement été mise en place après les incidents. Quelques minutes plus tard, l’arbitre Stéphanie Frappart confirmait l’arrêt définitif de la rencontre « sur décision du préfet pour des raisons de sécurité ». Un scénario catastrophe pour le football français, alors que plusieurs individus cagoulés avaient pénétré sur la pelouse avec des engins pyrotechniques tandis que des jets d’objets et de nombreux fumigènes étaient constatés dans les tribunes. Déjà officiellement relégué en Ligue 2 après sa défaite contre Lens la semaine passée, Nantes a ainsi vu sa saison 2025-2026 sombrer définitivement dans le chaos au cours d’une soirée marquée par une immense tension autour du club et de sa direction.

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Sur le plan réglementaire, la menace d’une défaite par pénalité est bien réelle pour les Canaris. Le règlement disciplinaire de la LFP rappelle en effet que le club recevant est responsable de la sécurité et du bon déroulement de la rencontre, y compris en cas d’incidents provoqués par ses supporters. En cas d’envahissement de terrain, d’usage massif d’engins pyrotechniques ou d’arrêt définitif du match pour raisons sécuritaires, la commission de discipline dispose d’un large éventail de sanctions pouvant aller jusqu’au match perdu sur tapis vert. Plusieurs précédents récents renforcent cette hypothèse : en 2021, après les graves incidents ayant entraîné l’arrêt de Nice-Marseille, l’OGC Nice avait écopé d’un match perdu après l’envahissement du terrain et les violences constatées. Même logique en 2017 lors des incidents de Bastia-Lyon. La commission peut toutefois choisir d’autres solutions comme l’homologation du score au moment de l’arrêt ou une reprise à huis clos, même si l’ampleur des débordements observés à la Beaujoire et l’intervention directe du préfet rendent l’option d’une sanction sportive exemplaire particulièrement crédible. La décision officielle de la LFP est désormais attendue dans les prochains jours, alors que Toulouse avait déjà verrouillé sa qualification en Ligue Europa après un match gagné sur tapis vert contre Nantes en 2021.