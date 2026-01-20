Un joueur français mythique du Real Madrid et du Barça est décédé

Ancien milieu de terrain international français, Lucien Muller est décédé à l’âge de 91 ans. Passé par Strasbourg, Toulouse et surtout Reims, où il a remporté deux titres de champion de France, il a également porté les couleurs du Real Madrid (trois Ligas, finaliste de la Coupe d’Europe des clubs champions en 1964) et du FC Barcelone. International à 16 reprises, il avait été demi-finaliste de l’Euro 1960 avec les Bleus.

Devenu entraîneur après sa carrière de joueur, Lucien Muller a notamment dirigé le FC Barcelone lors de la saison 1978-1979 et remporté la Coupe de France 1985 avec Monaco. Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a salué la mémoire d’« une légende du club », rappelant autant l’immense figure du football que l’homme bienveillant et respecté qu’il était.