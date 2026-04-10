PFC : le joli but de Ciro Immobile contre Monaco

Quelle entame de match du Paris FC contre l’AS Monaco. Le club francilien a créé la surprise en assommant l’AS Monaco dès les premières minutes de ce choc de la 29e journée de Ligue 1. D’abord devant grâce à l’ouverture du score de Jonathan Ikoné en quatre minutes, les Parisiens ont fait le break quelques instants plus tard grâce à un but fulgurant de Ciro Immobile.

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Idéalement positionné, Munetsi pouvait s’infiltrer sur le flanc droit de la défense monégasque et ajuster vers le point de penalty que le buteur italien pouvait reprendre d’une frappe sèche du droit, logée sous la barre transversale. Le buteur du PFC inscrit son deuxième but lors de ses deux derniers matches disputés.