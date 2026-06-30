Menu Rechercher
Commenter 10
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Lamine Yamal : « la France n’est pas meilleure que nous »

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Lamine Yamal et Kylian Mbappé lors d'Espagne-France @Maxppp

Lamine Yamal a accordé une interview à la Cadena Cope en pleine Coupe du Monde 2026, alors qu’il traverse la compétition de manière plutôt discrète, hormis son but face à l’Arabie saoudite. Blessé avant la compétition, il s’estime aujourd’hui à 80-90 % de ses capacités. Mais il en profite aussi pour regarder un maximum de match et est loin d’encenser une autre sélection que la sienne…

La suite après cette publicité

« Il faut gagner le premier match, et aucune équipe n’est nettement plus faible que nous. Il faut qu’on joue bien et qu’on gagne. Aucune équipe n’est imbattable. La France n’est pas meilleure que nous ; elle ne nous a pas battus à l’Euro. Il n’y a pas de favori. Personne ne nous devance », a-t-il lancé. L’Espagne jouera l’Autriche en seizième de finale jeudi prochain à 21 heures.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Espagne
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier