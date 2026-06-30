Coupe du Monde 2026, Lamine Yamal : « la France n’est pas meilleure que nous »

Lamine Yamal a accordé une interview à la Cadena Cope en pleine Coupe du Monde 2026, alors qu’il traverse la compétition de manière plutôt discrète, hormis son but face à l’Arabie saoudite. Blessé avant la compétition, il s’estime aujourd’hui à 80-90 % de ses capacités. Mais il en profite aussi pour regarder un maximum de match et est loin d’encenser une autre sélection que la sienne…

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« Il faut gagner le premier match, et aucune équipe n’est nettement plus faible que nous. Il faut qu’on joue bien et qu’on gagne. Aucune équipe n’est imbattable. La France n’est pas meilleure que nous ; elle ne nous a pas battus à l’Euro. Il n’y a pas de favori. Personne ne nous devance », a-t-il lancé. L’Espagne jouera l’Autriche en seizième de finale jeudi prochain à 21 heures.