Barça : Xavi salue la prestation offensive de ses joueurs

Après la victoire des siens sur le terrain de Valence (4-1), l'entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez a salué la prestations de ses joueurs, surtout lors du premier acte : «nous avons su jouer supérieur en première mi-temps, 8 contre 6... Le premier but était fantastique et le deuxième aussi. C'était une excellente première mi-temps, pas tellement en seconde. (...) L’efficacité devant le but dépend de la confiance. Nous y travaillons, si nous l'avions eu contre Naples... il n'y a pas de potion magique mais nous devons bosser, créer des occasions.. Je pense toujours que nous sommes sur la bonne voie.»

A l'issue de la rencontre, le technicien catalan a également tari d'éloges son milieu de terrain Pedri, qui a inscrit le quatrième but blaugrana d'une belle frappe à l'extérieur de la surface de réparation : «Pedri est fantastique pour nous, top, le meilleur à son poste à son âge, merveilleux parce qu'il nous donne beaucoup de pause et de calme. Cela doit être aussi important qu'aujourd'hui, quand il part pour une demi-heure et nous donne ce qu'il nous a donné. Nous exigeons que Pedri tire au but. Il a une capacité que très peu ont.»