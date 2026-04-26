Nice : Yehvann Diouf croit toujours au maintien

Il ne reste plus que quatre rencontres à l’OGC Nice pour assurer son maintien. Englués à la 15e place avec seulement quatre unités d’avance sur Auxerre, 16e et barragiste, les Aiglons peinent à trouver de la régularité dans leur performance, et ce, malgré l’arrivée de Claude Puel. Passé numéro 2 depuis son retour de la CAN, Yevhann Diouf a accordé une interview à L’Équipe. Le portier sénégalais, qui avait connu la relégation la saison passée avec Reims avant d’être transféré à Nice, a assuré que cela ne se reproduira pas, étant convaincu que ses coéquipiers et lui puissent renverser la vapeur.

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« J’y crois, tout simplement. On a la chance d’avoir notre destin entre nos mains : terminer la saison avec deux matches cruciaux à Auxerre (33e journée) et face à Metz (34e et dernière journée), des barrages avant l’heure. Aujourd’hui, on a tous conscience de la situation, a-t-il affirmé avant de revenir sur son coup de gueule dans le vestiaire niçois après un revers contre Strasbourg, début avril. Certains, heureusement pour eux, n’ont pas connu de descente ou de saison où ça joue le maintien. C’est important, à certains moments, de parler, de se dire les choses comme on les pense. Parfois, ça ne fait pas plaisir. Mais je voulais aussi que certains aient une prise de conscience : "Les gars, ça ne dépend que de nous. Peu importe ce qui se passe avant, pendant, après, il faut qu’on y croie. Personne ne le fera à notre place" »