La liste des Pays-Bas avec plusieurs retours majeurs

Ce vendredi, Ronald Koeman a dévoilé sa liste pour la prochaine trêve internationale avec plusieurs retours importants au sein des Oranje. Frenkie de Jong, Ian Maatsen, Donyell Malen, Justin Kluivert et Brian Brobbey retrouvent notamment la sélection néerlandaise. En revanche, le sélectionneur devra composer sans Nathan Aké, Jeremie Frimpong et Ryan Gravenberch, tous indisponibles pour ce rassemblement.

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Les Pays-Bas auront deux rendez-vous importants en Ligue des Nations pour conclure cette phase de groupes. Les Oranje recevront d’abord la Grèce le 13 novembre à Amsterdam, avant de se déplacer en Allemagne pour affronter la Mannschaft le 16 novembre à Berlin. Deux rencontres importantes pour Koeman et ses hommes, qui chercheront à terminer cette phase sur une bonne note.