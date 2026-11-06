Menu Rechercher
Commenter 9
Officiel UEFA Nations League

La liste des Pays-Bas avec plusieurs retours majeurs

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ronald Koeman @Maxppp

Ce vendredi, Ronald Koeman a dévoilé sa liste pour la prochaine trêve internationale avec plusieurs retours importants au sein des Oranje. Frenkie de Jong, Ian Maatsen, Donyell Malen, Justin Kluivert et Brian Brobbey retrouvent notamment la sélection néerlandaise. En revanche, le sélectionneur devra composer sans Nathan Aké, Jeremie Frimpong et Ryan Gravenberch, tous indisponibles pour ce rassemblement.

La suite après cette publicité
OnsOranje
Oranje 🦁🇳🇱 - November 2026.
Voir sur X

Les Pays-Bas auront deux rendez-vous importants en Ligue des Nations pour conclure cette phase de groupes. Les Oranje recevront d’abord la Grèce le 13 novembre à Amsterdam, avant de se déplacer en Allemagne pour affronter la Mannschaft le 16 novembre à Berlin. Deux rencontres importantes pour Koeman et ses hommes, qui chercheront à terminer cette phase sur une bonne note.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Pays-Bas

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Pays-Bas Flag Pays-Bas
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier