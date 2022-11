CdM 2022 : la liste des 26 joueurs du Canada

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), la sélection canadienne a dévoilé la liste des 26 joueurs qui en défendront les couleurs, pour la première fois depuis 1986.

La suite après cette publicité

Dans cette dernière, on retrouve notamment le latéral du Bayern Munich, Alphonso Davies, le vétéran Atiba Hutchinson ou encore la pépite Tajon Buchanan. Opposé à la Belgique, à la Croatie et au Maroc, le Canada tentera de s'extirper d'un groupe F des plus relevés.