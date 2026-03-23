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Super League

Iran : la star Mehdi Taremi a échangé son maillot avec un joueur israélien

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mehdi Taremi international iranien du FC Porto @Maxppp

La rencontre de Super League grecque entre l’AEL Larissa et l’Olympiakos a offert une image inattendue dimanche soir. Au coup de sifflet final du match nul (0-0), l’attaquant iranien Mehdi Taremi a échangé son maillot avec le milieu de terrain israélien Goni Naor, qui évolue à l’AEL. Durant la rencontre, Naor a disputé l’intégralité du match et a souvent été chargé de marquer de près l’international iranien, notamment sur les phases arrêtées. Malgré ce duel serré sur le terrain, les deux joueurs ont partagé un geste devenu classique dans le football, mais qui a pris une dimension particulière au regard du contexte politique entre leurs pays.

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Erfan Hoseiny 🇮🇷🇦🇪
According to Israeli Sport5, Iranian striker Mehdi Taremi and Israeli defender Goni Naor swapped shirts after their match yesterday in the Greek Super League.
Sport5
More than just a sport
Amidst the conflict between their countries, Israeli player Goni Naor (Larissa) and Iranian star Mehdi Taremi (Olympiacos) swapped shirts after their match in the Greek League.
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L’image a rapidement circulé, car les confrontations directes entre sportifs iraniens et israéliens restent extrêmement rares. Selon les informations de certains médias israéliens, dont Sport5, il n’est pas certain que Taremi ait su que Naor était israélien au moment de l’échange. Quoi qu’il en soit, la scène a été interprétée comme un symbole de l’esprit du sport, capable de dépasser les tensions géopolitiques. Dans un match qui semblait anodin sur le plan sportif, ce simple geste entre deux professionnels a finalement retenu l’attention bien au-delà du terrain. À l’heure où Sardar Azmoun, l’autre star iranienne, a été exclu de la sélection après avoir diffusé des images de sa rencontre avec des dirigeants politiques émiratis.

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