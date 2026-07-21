Loïs Openda réceptif à l’interêt de l’OL

L’Olympique Lyonnais tient peut-être son argument le plus solide dans le dossier complexe de la succession de Endrick à la pointe de l’attaque lyonnaise : la volonté du joueur. Alors que le board rhodanien, mené par Matthieu Louis-Jean, cherche activement un attaquant de pointe pour épauler Rémi Himbert suite au retour d’Endrick au Real Madrid, Loïs Openda se montre plutôt ouvert par l’approche lyonnaise.

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Loin d’être réfractaire à un retour dans le championnat de France, l’international belge de 26 ans a même franchi une étape supplémentaire. Selon nos informations, il a récemment envoyé des signaux très positifs à la direction de l’OL. L’opportunité de retrouver une ligue où il a brillé, d’avoir un rôle central dans l’attaque, et surtout de disputer le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions début août, résonne parfaitement avec son besoin de rebondir après avoir manqué le Mondial 2026.

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L’OL doit maintenant déjouer les plans de la Juventus

Si Lyon a l’avantage du cœur et de l’ambition sportive auprès du joueur, il va falloir se montrer ingénieux pour convaincre la Juventus. Le club piémontais est très sollicité, notamment en Angleterre, et c’est exactement là qu’il souhaite placer son attaquant à 42,5 M€. La raison ? La Juve espère qu’une écurie britannique (comme Coventry) prendra en charge l’intégralité de l’énorme salaire d’Openda, sous contrat jusqu’en 2030 ou même l’achète directement et définitivement. C’est précisément cette montagne financière qui complique les efforts énormes du RC Lens, autre candidat déclaré au joueur.

Le club artésien, qui espère toujours malgré tout un miracle dans ce dossier, ne peut tout simplement pas s’aligner sans une prise en charge massive des Italiens. C’est la raison pour laquelle le vainqueur de la dernière coupe de France travaille actuellement sur d’autres alternatives. L’OL, qui dispose d’une surface financière légèrement supérieure à celle de Lens, est donc prévenu. Mais avec un Loïs Openda très réceptif et prêt à pousser pour rejoindre le Rhône, Lyon tient un atout maître pour tenter de convaincre la Juventus dans les prochains jours.