Menu Rechercher
Commenter 7
Éliminatoires Euro U21

France U21 : la blague de Rayan Cherki à Ethan Mbappé

Par Allan Brevi
1 min.
Islande U21 1-1 France U21

Après sa première sélection avec les Espoirs français ce vendredi face à l’Islande (1-1), Ethan Mbappé a publié une photo de lui avec le maillot des Bleuets. Une publication qui n’a pas échappé à Rayan Cherki. Le joueur de Manchester City s’est amusé à chambrer son coéquipier en sélection avec une courte réponse : « tu n’es pas chez ON toi ? » Une référence directe à Kylian Mbappé et à son nouveau partenariat avec la marque suisse.

La suite après cette publicité

Après avoir définitivement quitté Nike, Kylian Mbappé est devenu le nouveau visage de On, avec qui il s’est engagé pour dix ans. Une collaboration qui l’associe notamment à Thierry Henry, lui aussi lié à la marque suisse. De quoi offrir à Cherki une belle occasion de taquiner Ethan sur les réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Éliminatoires Euro U21
France U21
France
Rayan Cherki
Ethan Mbappé

En savoir plus sur

Éliminatoires Euro U21 Éliminatoires Euro U21
France U21 Flag France
France Flag France
Rayan Cherki Rayan Cherki
Ethan Mbappé Ethan Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier