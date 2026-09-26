France U21 : la blague de Rayan Cherki à Ethan Mbappé

Après sa première sélection avec les Espoirs français ce vendredi face à l’Islande (1-1), Ethan Mbappé a publié une photo de lui avec le maillot des Bleuets. Une publication qui n’a pas échappé à Rayan Cherki. Le joueur de Manchester City s’est amusé à chambrer son coéquipier en sélection avec une courte réponse : « tu n’es pas chez ON toi ? » Une référence directe à Kylian Mbappé et à son nouveau partenariat avec la marque suisse.

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Rayan Cherki sous le post Instagram d’Ethan Mbappé : « 𝗧’𝗲𝘀 𝗽𝗮𝘀 𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗢𝗡 𝘁𝗼𝗶 ? » 😭 pic.twitter.com/SIIM5UG3NV — Vibes Foot (@VibesFoot) September 26, 2026

Après avoir définitivement quitté Nike, Kylian Mbappé est devenu le nouveau visage de On, avec qui il s’est engagé pour dix ans. Une collaboration qui l’associe notamment à Thierry Henry, lui aussi lié à la marque suisse. De quoi offrir à Cherki une belle occasion de taquiner Ethan sur les réseaux sociaux.