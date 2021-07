Rennes : les premiers mots de Loïc Badé

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Loïc Badé (21 ans) s'est officiellement engagé avec le Stade Rennais ce lundi jusqu'en 2026. Le RC Lens a récupéré un chèque de 20 M€ dans cette opération (bonus inclus), alors que l'ancien joueur du Paris FC ou encore du Havre sort d'une très bonne saison 2020-2021 en Ligue 1 avec les Sang et Or. Sur le site officiel de Rennes, le défenseur central franco-ivoirien a confié ses premières impressions en tant que Rouge et Noir.

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux de m’engager avec le Stade Rennais F.C. Je suis officiellement Rouge et Noir et c’est une très grande joie. Il y avait d’autres pistes mais mon choix s’est fait naturellement. J’avais des ambitions. C’est un choix très réfléchi. Je pense que c’est le bon. Il me tient à cœur de confirmer en France. Le projet sportif m’a très vite emballé. J’ai été séduit par les objectifs du club. Ça me correspondait. Le projet de jeu du coach aussi me correspond. En un an et demi, je passe de la N3 à la Ligue 1 et l’Europe avec le Stade Rennais F.C., ce n’est pas négligeable. J’en suis conscient. Je dois continuer de garder la tête sur les épaules et travailler encore. C’est ce qui a fait ma force jusqu’à aujourd’hui. Il ne faut pas se brûler les ailes. Jouer l’Europe est une étape supplémentaire dans ma carrière. Pouvoir se confronter à des équipes internationales, ça a joué. Il y a des avantages à arriver à ce moment de la préparation. Je vais avoir le temps de m’adapter à ma nouvelle équipe pour créer des automatismes et m’imposer dans ce nouveau groupe. J’ai hâte de faire la connaissance des supporters rennais et de tout casser au Roazhon Park.»