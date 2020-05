League Two : les clubs souhaitent écourter la fin de saison

Si la Bundesliga va faire son grand retour ce samedi, la reprise n'a toujours pas été défini concernant les autres championnats européens. En Angleterre, les clubs de Premier League ont du mal à se mettre d'accord sur les conditions de reprise. Et en ce qui concerne les autres divisions, les formations avancent petit à petit. Les clubs de League One et League Two (D3 et D4) ont en effet échangé ce vendredi sur la suite de l'exercice en cours.

Et concernant la division 4, les formations ne comptent as jouer tous les matches restants. «Après avoir examiné les protocoles et les coûts qu'il faudrait assumer pour conclure la saison en cours, les clubs de la League Two ont indiqué à l'unanimité qu'ils préféraient une direction de voyage permettant d'écourter la campagne, conformément au cadre défini par le conseil d'administration de l'EFL», peut-on lire dans le communiqué. Par ailleurs, les clubs ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de relégation en fin de saison. Désormais, l'EFL doit prendre une décision.