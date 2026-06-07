L’ancien prodige de l’OL Mohamed El Arouch renaît en Botola !

Pendant longtemps, Mohamed El Arouch a symbolisé l’avenir de l’Olympique Lyonnais. Vainqueur de la Gambardella 2022, considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération au centre de formation rhodanien, le milieu offensif semblait destiné à suivre la trajectoire de Rayan Cherki ou Bradley Barcola. Mais entre blessures, difficultés à s’imposer chez les professionnels et perte de repères, le natif d’Orange a progressivement disparu des radars. Un déclassement brutal pour celui qui était encore présenté il y a quelques années comme l’un des joyaux les plus prometteurs de l’académie lyonnaise.

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L’été dernier, le milieu offensif avait pourtant décidé de quitter son club formateur pour rejoindre Botafogo, autre formation appartenant à la galaxie Eagle Football de John Textor. Mais l’aventure brésilienne a rapidement tourné au cauchemar. Arrivé à Rio de Janeiro en août 2024, le Franco-Marocain a quitté le club seulement quelques semaines plus tard pour des raisons personnelles et familiales, sans avoir disputé la moindre rencontre officielle. Une énorme désillusion pour un joueur qui cherchait alors à relancer une carrière au point mort. Toujours soutenu par la multipropriété de John Textor, El Arouch avait ensuite rebondi au RWDM Molenbeek en Belgique. Là encore, le décollage attendu n’a jamais vraiment eu lieu. En manque de continuité et de temps de jeu, le milieu offensif a progressivement disparu des radars. À seulement 21 ans, beaucoup commençaient alors à se demander si celui qui était comparé aux plus grands espoirs du centre de formation lyonnais parviendrait un jour à retrouver le niveau qui avait fait sa réputation. Une question légitime tant sa trajectoire semblait s’éloigner du très haut niveau.

Des sensations retrouvées

Mais depuis son arrivée à l’Ittihad Tanger en Botola lors du dernier mercato hivernal, le natif d’Orange est en train de changer la donne. Dans une équipe qui luttait alors pour s’éloigner des dernières places du championnat marocain, El Arouch a retrouvé un rôle central. Le Franco-Marocain enchaîne les rencontres et les titularisations sous les ordres d’Abdelhak Benchikha. Depuis son arrivée, il a disputé 14 rencontres, dont 12 comme titulaire, preuve de la confiance accordée par son staff technique. Une montée en puissance progressive qui accompagne également le redressement de l’IRT, désormais installé à la 10e place du classement de Botola Pro avec 26 points.

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Et cette renaissance a peut-être trouvé son symbole cette semaine. Opposé au Wydad Casablanca, l’un des géants du football marocain, l’Ittihad Tanger a arraché une victoire précieuse (2-1) grâce à un but de Mohamed El Arouch dans le temps additionnel. Aligné en soutien de l’attaque et très actif dans le jeu tangérois, l’ancien Lyonnais a délivré tout un stade à la 94e minute. Son premier but sous ses nouvelles couleurs, mais surtout un message fort envoyé à tous ceux qui l’avaient perdu de vue. Après le Brésil, la Belgique et de nombreux obstacles, Mohamed El Arouch semble enfin avoir retrouvé le sourire. Et peut-être le chemin de la carrière que beaucoup lui promettaient.