Équipe de France : Zinedine Zidane a un plan inattendu avec Désiré Doué

Soir de deuxième pour l’Équipe de France avec Zinedine Zidane. Après une première victoire étriquée en Turquie (0-1), les Bleus affrontent ce lundi leur voisin belge à Bruxelles (20h45). Un déplacement en Belgique qui se fera sans Kylian Mbappé, touché au genou gauche. La blessure de l’attaquant du Real Madrid en Turquie contraint le staff tricolore à revoir ses plans et à explorer de nouvelles solutions pour dynamiser l’attaque des Bleus. Comme il l’a toujours dit, Zinedine Zidane veut aussi profiter de ce rassemblement pour tester différentes formules tactiques afin de voir un maximum de joueurs à l’œuvre.

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Dans ce contexte d’expérimentation, le sélectionneur cherche des leviers capables de bousculer les blocs adverses en l’absence de Mbappé. Au cœur de ces essais, Désiré Doué s’impose comme un profil polyvalent particulièrement apprécié par le staff. Capable d’évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque, le Parisien est dans une forme intéressante malgré le début de saison en demi-teinte du PSG et plaît par sa rigueur depuis le début du rassemblement selon plusieurs sources. Il avait d’ailleurs déjà été le premier joueur à entrer en jeu vendredi dernier pour remplacer Mbappé sur l’aile gauche lors de la victoire face à la Turquie (0-1).

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Désiré Doué aligné à la pointe de l’attaque des Bleus ?

Ainsi, le feu follet de 21 ans pourrait être utilisé dans d’autres configurations pendant ce rassemblement. Lors de l’ultime séance d’entraînement au stade Roi-Baudouin, Zizou a surpris en alignant le jeune attaquant au poste de faux numéro 9 comme le rapporte Le Parisien. Cette position dans l’axe n’est pas totalement inédite pour lui, puisqu’il l’a déjà occupée par séquences sous le maillot du PSG. Capable de provoquer, de décrocher et d’aller prendre la profondeur si besoin, Doué semble avoir de nombreuses qualités pour jouer à ce poste et avait fait la satisfaction de Luis Enrique là-dessus.

Toutefois, L’Équipe nuance cette mise en place et indique que le technicien français pourrait avoir utilisé cette composition pour brouiller les pistes. Le quotidien sportif voit davantage le Parisien débuter sur le côté droit pour suppléer Michael Olise, plutôt que dans l’axe. Selon nos confrères, voir Doué à droite dans un rôle plus naturel devrait permettre à Estéban Lepaul d’honorer sa première titularisation sous le maillot tricolore. D’après les deux médias, Ousmane Dembélé devrait donc démarrer sur le banc. Le verdict et la réponse définitive tomberont ce soir au coup d’envoi.