Valence-Real Madrid : les compositions officielles

La chasse au Barça continue. Depuis sa victoire dans le classico, le Real n’a plus que trois points de retard sur le leader catalan et compte bien lui mettre la pression en l’emportant face à Valence (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Quant aux Murciélagos, on joue déjà sa survie en Liga car ils sont 19e.

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José Mourinho compte sur son 4-3-3 pour l’emporter au stade Mestalla. Valverde est positionné en tant que latéral droit alors que Dumfries et Alexander-Arnold sont disponibles. C’est Tchouaméni qui prend sa place au milieu de terrain, au côté de Bernardo Silva et Bellingham. Yan Diomandé enchaîne une cinquième titularisation sur l’aile gauche de suite au profit de Vinicius Jr. Mbappé est en pointe. Javier Aguirre opte pour un 5-3-2. En piston, on retrouve le capitaine Gaya et l’ancien de Manchester City Pablo Maffeo. Le milieu sera composé de Mayol, Rodriguez et Guerra. Sadiq et Danjuma forment le duo d’attaque.

Les compositions officielles :