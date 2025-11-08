Liverpool : Slot répond au tacle d’Arsène Wenger sur Wirtz

Arne Slot a contesté les propos d’Arsène Wenger selon lesquels il aurait « détruit » le milieu de terrain de Liverpool pour intégrer Florian Wirtz. L’ancien coach d’Arsenal avait même suggéré que Wirtz avait choisi Liverpool plutôt que Manchester City ou le Bayern Munich car il lui avait été promis un rôle de numéro 10. « Chacun a le droit à son opinion et beaucoup en ont une. C’est ça qui est beau dans le football, tout le monde a son avis sur ce qu’il faut faire. Si j’ai besoin d’une chirurgie à cœur ouvert, je n’irai pas dire au chirurgien ce qu’il doit faire, mais dans le football, tout le monde te dit ce qui serait le mieux à faire. C’est aussi ce qui est agréable dans le football : tout le monde le connaît, donc on peut en discuter », a répondu en conférence de presse Slot, visiblement agacé par l’analyse de Wenger, avant d’insister sur le potentiel que montre Wirtz à l’entraînement.

Interrogé sur le positionnement du joueur sur le terrain, Slot a ensuite expliqué pourquoi l’Allemand avait évolué sur le côté gauche contre le Real Madrid. « Je pense que nous avons cinq ou six très bons milieux qui peuvent jouer ensemble, mais ils doivent jouer plus ensemble pour tirer le meilleur de chacun. Florian a besoin de temps pour s’adapter à ses coéquipiers, et eux à lui. Maintenant, il a joué à gauche. Et je peux vous dire que si ce n’est pas cette saison, ce sera la prochaine, ou si ce n’est pas maintenant, ce sera demain, il aura de grandes performances en tant que milieu pour Liverpool », a-t-il insisté. Les Reds affrontent Manchester City à l’Etihad Stadium ce dimanche.