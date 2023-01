Rennes - Nice : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La 17e journée de Ligue 1 touche déjà à sa fin ce lundi soir. Toujours à la lutte pour le podium, Rennes reçoit Nice à partir de 21h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Mis sous pression par Monaco, les Rouge et Noir ont besoin d’une victoire pour retrouver au moins la 4e place. De leur côté, les Aiglons (10es) veulent enfin décoller et peuvent revenir sur l’OL.

Battu à Reims (1-3), le Stade Rennais présente un 4-4-2 avec plusieurs changements. Xeka et Majer retrouvent leur place dans l’entrejeu, accompagnés par Bourigeaud et Terrier sur les ailes. Kalimuendo est associé à Gouiri en pointe. Privé de Delort, malade, Favre aligne de son côté la même équipe que celle qui a concédé le match nul concédé contre Lens (0-0), à une exception près. Également malade, Boudaoui laisse sa place à Lemina dans l’entrejeu. Pépé et Laborde sont sur le front offensif.

Les compositions :

Rennes : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Meling - Bourigeaud, Xeka, Majer, Terrier - Kalimuendo, Gouiri

Nice : Schmeichel - Todibo, Dante, Rosario - Lotomba, Lemina, Thuram, Bard - Pépé, Laborde, Barkley