Vissel Kobe : gros coup dur pour Andres Iniesta !

Depuis son départ du Barça il y a un peu plus de deux ans maintenant, Andres Iniesta continue un peu plus chaque jour de faire le bonheur de la formation japonaise du Vissel Kobe. Mais à 36 ans, la forme physique du champion du monde 2010 n’est plus la même que lorsqu’il évoluait au FC Barcelone, et l’enchaînement des matches lui a finalement coûté cher ce lundi lors de la défaite des siens en demi-finale de l’AFC Champions League contre l’Ulsan Hyundai (2-1).

En effet, le natif de Fuentealbilla, victime d’une déchirure musculaire à la cuisse droite, a tout bonnement dû laisser ses partenaires. Le pire était à craindre et selon les dires du club japonais ce mercredi sur Twitter, le joueur a subi une intervention chirurgicale ce mardi et devrait ainsi être éloigné des terrains durant 4 mois. Une bien triste nouvelle pour l’Espagnol qui s’était déjà blessé à la cheville à de nombreuses reprises cet été.