Mercato : Pep Guardiola a déjà des propositions totalement dingues

Ce n’est pas officiel, mais c’est a priori tout comme. D’après le Daily Mail, Pep Guardiola devrait bien diriger son dernier match à la tête de Manchester City ce week-end face à Aston Villa. Si le technicien de 55 ans s’était jusqu’ici gardé d’annoncer son départ, allant même jusqu’à confirmer qu’il irait jusqu’au bout de son contrat (en 2027), la presse anglaise est unanime.

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À en croire la BBC, tous les éléments convergent vers l’idée que son ancien adjoint, Enzo Maresca, le remplacera chez les Cityzens dès cet été. Concernant l’annonce de Guardiola, il est possible qu’elle soit faite ce dimanche pour ce qui devrait donc être son dernier match à l’Etihad Stadium. À partir de là, l’ancien entraîneur du Barça pourra penser à son avenir, car les sollicitations devraient être nombreuses.

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L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Maroc sont là

Au cours des derniers mois, Guardiola avait répété son désir d’entraîner un jour une sélection nationale. Et du côté du Moyen-Orient, ces déclarations ont bien été entendues. Comme le révèle le journal catalan Sport, plusieurs fédérations ont déjà manifesté un intérêt pour l’entraîneur espagnol. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, désireux de franchir un cap en compétition majeure, en feraient partie.

Dans le cas saoudien, l’offre serait mirobolante puisqu’on parlerait de chiffres pouvant aller de 80 à 90 millions d’euros par saison, primes comprises. Toujours selon Sport, le Maroc, sélection en plein essor et qui vient de nommer Mohamed Ouahbi pour succéder à Walid Regragui, suivrait aussi de près la situation de Guardiola. La FRMF verrait l’Espagnol comme un profil capable de booster son projet et de faire du Maroc une nation incontournable du football mondial. La Juventus et l’AC Milan sont aussi à l’affût, mais dans l’immédiat, Guardiola n’aurait pas l’intention d’accepter un poste.